الزمالك يقترب من حسم صفقة حامد حمدان لتدعيم وسط الملعب

كثف نادي الزمالك مفاوضاته خلال الساعات الماضية من أجل التعاقد مع الفلسطيني حامد حمدان، لاعب وسط فريق بتروجت، تمهيدًا لضمه إلى صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وشهدت الأيام الماضية تحركات مستمرة من مسؤولي الزمالك لإنهاء الصفقة، إلا أن الساعات الأخيرة شهدت تطورًا ملحوظًا في المفاوضات مع نادي بتروجت، بعد أن قدم الزمالك عرضًا رسميًا تبلغ قيمته حوالي 30 مليون جنيه، مع إمكانية إعارة أحد اللاعبين الراحلين عن الفريق أو انتقال اللاعب الشاب مهاب ياسر إلى بتروجت بشكل نهائي مقابل تخفيض المقابل المادي.

وأكد مصدر داخل الزمالك أن اللاعب أبدى ترحيبه الكامل بارتداء قميص الفريق الأبيض، وأبلغ مسؤولي بتروجت برغبته في الانتقال إلى صفوف الزمالك، مطالبًا بتسهيل رحيله خلال الميركاتو الحالي.

وينتهي عقد حامد حمدان مع ناديه بنهاية الموسم المقبل، ولم يتوصل اللاعب حتى الآن لاتفاق بشأن التجديد، في ظل وجود أكثر من عرض محلي لضمه، بينما يسعى الزمالك لحسم الصفقة سريعًا من أجل تواجده في فترة الإعداد التي تنطلق يوم السبت المقبل، استعدادًا للموسم الجديد.

ويُعد حامد حمدان من أبرز لاعبي خط الوسط في دوري القسم الثاني هذا الموسم، ولفت الأنظار بقدراته الفنية وتحركاته الذكية، ما جعله هدفًا لعدة أندية، في مقدمتها نادي الزمالك الساعي لتدعيم صفوفه بعناصر مميزة خلال الفترة المقبلة.