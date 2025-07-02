أمير هشام: الأهلي يبحث عن تعيين مدير تعاقدات جديد

أكد الإعلامي أمير هشام، أن النادي الأهلي يبحث عن مدير تعاقدات جديد، خلفا لـ أمير توفيق الذي رحل عن المنصب في وقت سابق، مشيرا إلى أنه طوال الفترة الماضية كان هناك بعض العاملين في قطاع الكرة الذين يقومون بمهام التعاقدات ما بين هاني رمزي وأسامة هلال وغيرهم.

وقال عبر برنامجه بلس 90 على قناة النهار الفضائية: أمير توفيق كان يبذل مجهودات كبيرة في ملف التعاقدات، ونجح في حسم العديد من الصفقات على مدار عدة مواسم.

وأضاف: محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ومسئولي النادي، يبحثون عن مدير تعاقدات جديد يتولى المنصب رسميًا خلال المرحلة المقبلة.

وأكمل: الأهلي يحتاج لمدير تعاقدات جيد، في ظل وجود سيستم ناجح داخل القلعة الحمراء، ولابد أن يكون هناك شخص مميز في هذا المنصب يستطيع إدارة الملفات بشكل جيد.

وزاد: من الوارد خلال فترة قريبة، أن يعلن النادي الأهلي عن تعيين مدير تعاقدات جديد.