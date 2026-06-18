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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

عرض حياة المواطنين للخطر.. القبض على عامل استعرض بدراجته النارية بالقاهرة

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد دراجة نارية بآداء حركات إستعراضية بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة معرضاً حياته والمواطنين للخطر.


 

بالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو "منتهية التراخيص" وقائدها (عامل – مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته أقر أنه بتاريخ 25 مايو الماضى قام بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه حال إستقلاله الدراجة النارية بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة الوايلى بقصد الإستعراض.


 

تم التحفظ على الدراجة النارية .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى دراجة نارية

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