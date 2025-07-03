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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

يستهدف التصدير.. الوزير يبحث مع "ألستوم" إنتاج الأنظمة الكهربائية

مترو الأنفاق
مترو الأنفاق
حمادة خطاب

التقى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل،  مارتن فوجور، نائب رئيس شركة "ألستوم" الفرنسية لشؤون إفريقيا والشرق الأوسط وغرب ووسط آسيا، لمتابعة مستجدات عدد من المشروعات المشتركة، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة النقل.

أكد الوزير في بداية اللقاء على قوة العلاقات بين مصر وفرنسا، مشيرًا إلى التعاون المثمر مع "ألستوم" في مشروعات مترو الأنفاق وتحديث نظم الإشارات، وهو ما رحب به المسؤول الفرنسي مؤكدًا على التزام الشركة بدعم الشراكة مع مصر.


وتم استعراض الخطوات التنفيذية لمشروع الخط السادس لمترو الأنفاق، ضمن خطة الدولة للتوسع في النقل الأخضر المستدام، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما تابع الجانبان موقف مشروع إنشاء مجمع صناعي ضخم لشركة "ألستوم" في برج العرب بالإسكندرية على مساحة 40 فدانًا، ويضم مصنعين رئيسيين: أحدهما لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية، والآخر لإنتاج جميع أنواع الوحدات المتحركة من مترو وقطارات سريعة ومونوريل.

وأشار الوزير إلى أهمية المشروع في توطين صناعة الوحدات المتحركة وتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير، مؤكدًا أنه سيوفر آلاف فرص العمل ويعزز التنمية الصناعية في مصر.

كامل الوزير النقل مارتن فوجور

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