"الأنفاق" توفّر وسائل دفع متنوعة بشبكة المترو وقطار LRT لتيسير تنقل الركاب

أكدت الهيئة القومية للأنفاق، توفير وسائل دفع متعددة وميسرة بشبكة مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف LRT، بما يلبّي احتياجات المواطنين ويقلّل زمن الانتظار خاصة في أوقات الذروة، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام.



وأوضحت الهيئة أن شبكة المترو تتيح خيارات تشمل: الاشتراكات الشهرية والموسمية، بطاقات المحفظة الإلكترونية التي يمكن شحنها، ماكينات بيع التذاكر TVM، إضافة إلى تذاكر الرحلة الواحدة من شبابيك التذاكر.

أما في القطار الكهربائي الخفيف LRT، فتتوفر الاشتراكات، التذاكر اللاتلامسية، وماكينات TVM في جميع المحطات، بما يضمن سهولة وسرعة في شراء التذاكر وتنظيم الدخول.



توجّهت وزارة النقل والهيئة بالشكر للمواطنين على الإقبال المتزايد على هذه الوسائل، مشيرة إلى أن دعم النقل الجماعي النظيف يسهم في تقليل الزحام والانبعاثات، ويوفر وسيلة نقل آمنة ومريحة بأسعار مناسبة لكل الفئات.