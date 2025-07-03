معسكر كشفي جديد بمساحة 26 فدانًا بالوادي الجديد لصالح وزارة الشباب والرياضة

تشهد محافظة الوادي الجديد استعدادات مكثفة لإطلاق معسكر كشفي جديد يُقام على مساحة 26 فدانًا بالمجمع الرياضي، تم تخصيصها لصالح وزارة الشباب والرياضة لاستضافة الفعاليات الكشفية، في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتنفيذًا لتكليفات اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

ويتم تنفيذ ذلك من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب ـ الإدارة العامة للهيئات الشبابية، بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، وجمعية الكشافة الجوية.

ويأتي المشروع الحيوي في ضوء ما أسفر عنه الاجتماع المشترك بين وزير الشباب والرياضة ومحافظ الوادي الجديد، والذي تناول سبل دعم الأنشطة الشبابية والتوسع في نشر الحركة الكشفية لما لها من أدوار إيجابية في تنمية النشء وتعزيز قيم الانتماء والعمل الجماعي.

وقد بدأت بالفعل أعمال معسكر العمل والخدمة العامة داخل المجمع، بمشاركة 85 جوالًا من جمعيات الكشافة الجوية وفتيان الكشافة؛ لرفع كفاءة الموقع وتهيئته لاستقبال أنشطة المعسكر.

ومن المقرر أن يستضيف المعسكر الكشفي المرتقب نحو 2000 شاب وفتاة من مختلف محافظات الجمهورية، في إطار رؤية الوزارة نحو دعم الحركة الكشفية كأحد مسارات بناء الشخصية وتنمية المهارات الحياتية وتعزيز روح التطوع بين الشباب.