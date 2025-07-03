«ضابط شرطة» يدير موقعة الهلال وفلومينينسي في مونديال الأندية

عيّن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الهولندي داني ماكيلي حكمًا لمباراة الهلال السعودي وفلومينينسي البرازيلي، المقررة غدًا الجمعة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويتميز ماكيلي بشخصيته القوية التي اكتسبها من عمله كضابط شرطة في هولندا، وكانت آخر مباراة أدارها للهلال أمام باتشوكا المكسيكي في ختام دور المجموعات بالبطولة الحالية، حيث فاز الزعيم 2-0 وتأهل إلى دور الـ 16.

نتائج الهلال في حضور ماكيلي

وتعد هذه المواجهة هي الثامنة التي يديرها ماكيلي للهلال، حيث سبق أن أدار له 7 مباريات، حقق الفريق الهلالي الفوز في 5 منها، وخسر لقاء وتعادل في آخر.

وكان الهلال قد حقق فوزًا تاريخيًا على مانشستر سيتي 4-3 يوم الثلاثاء الماضي في دور الـ 16.

وفي حال فوز الهلال على فلومينينسي، سيلعب مع الفائز من مباراة تشيلسي الإنجليزي وبالميراس البرازيلي، في نصف نهائي المونديال، الثلاثاء 8 يوليو.