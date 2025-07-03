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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل الهلال السعودي المتوقع لمواجهة فلومينينسي البرازيلي بكأس العالم للأندية

الهلال السعودي
الهلال السعودي
القسم الرياضي

يلتقي الهلال السعودي فلومينينسي البرازيلي، غدًا الجمعة، في إطار منافسات الدور ربع النهائي ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

وكان الهلال حقق مفاجأة مدوية بالفوز على مانشستر سيتي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في الدور ثمن النهائي من المونديال.

ويسعى الهلال لتخطي عقبة فلومينسيني، وتحقيق إنجاز تاريخي جديد بالتأهل إلى الدور نصف النهائي.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الهلال السعودي كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو
الدفاع: رينان لودي - خاليدو كوليبالي - روبن نيفيز - جواو كانسيلو- متعب الحربي
الوسط: سيرجي سافيتش - محمد كنو - ناصر الدوسري
الهجوم: مالكوم فيليب - ماركوس ليوناردو
 

ويغيب عن الهلال أمام فلومينينسي البرازيلي كلا من سالم الدوسري، وألكسندر ميتروفيتش، بجانب حسان تمبكتي، وعبد الله الحمدان، وعبد الإله المالكي.

بينما يستعد الثنائي ماركوس ليوناردو ومالكوم دي أوليفيرا، اللذين عانيا من إجهاد بدني بعد الفوز على مانشستر سيتي في المباراة الماضية للمشاركة ودعم الموج الأزرق أمام بطل البرازيل.


وتنطلق مباراة الهلال في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتذاع المباراة على شبكة “DAZN”، بجانب قناتي إم بي سي مصر 2 وإم بي سي أكشن.

يذكر أن الهلال أنهى دور المجموعات في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، خلف ريال مدريد، متصدر الترتيب.

وتصل مكافأة بطل كأس العالم للأندية إلى 125 مليون دولار، وفقًا للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

الهلال السعودي فريق الهلال نادي الهلال فلومينينسي كأس العالم

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