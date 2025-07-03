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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شيرين يحيى تتعاون مع عزيز الشافعي لأول مرة في أغنية "زعلني"

شيرين يحيى تتعاون مع عزيز الشافعي لأول مرة في أغنية "زعلني"
شيرين يحيى تتعاون مع عزيز الشافعي لأول مرة في أغنية "زعلني"

نشرت المطربة شيرين يحيى فيديو كليب أحدث أغانيها والتي تحمل اسم "زعلني".


الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع إيهاب كولبكس   وتم تصوير الفيديو كليب في مصر وهو من إخراج ماريك فيسيلي. 
 

وعبرت شيرين عن سعادتها بالتعاون لأول مرة مع عزيز الشافعي وكتبت "النهاردة نزلت أول أغنية ليا مع الاسم الكبير عزيز الشافعي في أغنية "زعلني" اللي مبسوطة إن أخيرا بغني من كلماته وألحانه، وأوعدكم بأغنية حلوة هتعجبكم باذن الله" ليرد عليها عزيز "بالتوفيق يا شيرين وتستاهلي كل حاجة حلوة" .


كلمات أغنية زعلني :
زعلني ب كلمه قالها تلمه رخمه خمه مني لما قال هيبقى رقيق و ما رقش لأ
زعلني ف لحظه ملاحظه انه قاسي ناسي احساسي و اساسي شايله منه طبعا .. عندي ألف حق

نزل دموعي و انا فرحانه بيه
معذورة لو ماسألتش فيه
نيمني زعلانه الله يسامحه 
مشكلتي إني بعشق ملامحه

النظره جازه بس الضحكه لاذه 
مهما تعبني بيزيد معزه
النظره شاده بس عيونه جامده
مهما تعبتي بتزيد موده

ضلم حياتي ضلمه ضلمه
عيونه ظالمه 
عشان بحبه يعني 
وجعني بذمه 
دي اخرة المتمه
احساسيسي مش مهمه 
لا حد حس بيا 
ولا حد عليا سمى
 

شيرين يحيى عزيز الشافعي اخبار الفن نجوم الفن

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