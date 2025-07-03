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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عبد العزيز البلعوطي: انضمامي للمنتخب "ليس مفاجأة".. وحسام حسن قادر على تكرار إنجازات الجوهري وشحاتة

حسام حسن والبلعوطي
حسام حسن والبلعوطي
إسلام مقلد

أكد عبد العزيز البلعوطي حارس مرمى نادي البنك الأهلي الحالي وإنبي السابق، أن انضمامه لمنتخب مصر لم يكن مفاجأة بسبب كابتن حسام حسن الذي يمنح الجميع فرصًا متساوية بدون النظر لأسماء الأندية، مشددًا على أن الفريق قدم موسمًا مميزًا، وأن كابتن طارق مصطفى المدير الفني كان له دورًا هامًا في استدعاؤه لمعسكر المنتخب مع زملاؤه.

وتابع "البلعوطي" حديثه لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف أم: محمود الجزار هو أول من أخبرني بانضمامي لمنتخب مصر، ولم أصدق حتى رأيت القائمة الرسمية.

وأضاف حارس مرمى نادي البنك الأهلي الحالي: أجواء معسكر منتخب مصر مختلفة، وتريزيجيه أول من استقبلني، وفي أول لقاء مع كابتن حسام حسن هنأني وطالبني والاجتهاد وأن أكون إضافة حقيقية للفراعنة، مضيفًا: أول مران كان حماسيًا للغاية، حلم ارتداء قميص منتخب مصر أصبح واقعًا.

وواصل حارس مرمى إنبي السابق: علاقتي جيدة مع كل حراس المرمى في مصر، والشناوي وشوبير وعواد هنأوني على تواجدي في معسكر المنتخب، ونتعامل معًا بكل تقدير واحترام داخل وخارج الملعب، والشناوي تحدث معي ووجهني كثيرًا في أول يوم.

واختتم عبد العزيز البلعوطي حديثه قائلًا: الأجواء داخل منتخب مصر إيجابية للغاية، الجميع يخلع تيشيرت فريقه ويرتدي قميص منتخب مصر، والكل يعمل من أجل هدف واحد، الاستعداد لكأس أمم إفريقيا والتأهل لكأس العالم، وكابتن حسام حسن قادر على تكرار إنجازات الجوهري وحسن شحاتة.

عبد العزيز البلعوطي نادي البنك الأهلي إنبي حسام حسن

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