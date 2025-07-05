"المؤتمر" بالقاهرة يرفع درجة الاستعداد لانتخابات الشيوخ مع تلقي طلبات الترشح

قال المهندس هيثم أمان، الأمين المساعد لشؤون التنظيم بحزب المؤتمر بأمانة القاهرة، ورئيس غرفة عمليات الانتخابات بالعاصمة، إن الغرفة رفعت درجة الاستعداد القصوى مع فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ اليوم السبت، تنفيذًا لتوجيهات الربان عمر المختار صميدة، رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، ومتابعة القبطان محمود جبر، نائب رئيس الحزب وأمين القاهرة.

وأكد هيثم أمان، في تصريحات له اليوم، أن الغرفة تعمل وفق خطة منظمة تشمل التنسيق الكامل مع الأمانات الفرعية، وتوفير الدعم الفني واللوجستي لكافة مرشحي الحزب سواء على مقاعد القائمة أو الفردي، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات تُعد الذراع التنظيمية التي تضمن تواصلًا مباشرًا بين القيادة الحزبية والقواعد الجماهيرية على الأرض.

وأوضح أن الغرفة تتابع على مدار الساعة مراحل الترشح، وتقوم برصد الموقف الانتخابي أولاً بأول، منوهًا إلى أن الحزب يستعد للدفع بمرشحين يمتلكون الكفاءة والخبرة والقدرة على تمثيل الشارع المصري داخل مجلس الشيوخ، مع ضمان التمثيل العادل للمرأة والشباب.

وأضاف رئيس غرفة العمليات، أن دور الغرفة لا يقتصر على المتابعة فقط، بل يمتد إلى دعم الحملة الانتخابية للمرشحين بالتنسيق مع اللجان المعنية، بما يعكس صورة حزب المؤتمر كقوة سياسية فاعلة في الشارع.