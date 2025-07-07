الأمم المتحدة للسياحة: دورات تدريبية أونلاين للعاملين في المنشآت الفندقية

قدمت منظمة الأمم المتحدة للسياحة ، دورات تدريبية اونلاين كمنحة مجانية ،وأتاحتها باللغة العربية والانجليزية والفرنسية عن "destination marketing، business event management " .

أفادت غرفة المنشآت الفندقية ،فى تقرير حصل "صدى البلد" على نسخة منه ، أن نظرا لمحدودية أعداد المقبولين بالمنحة ،على المنشآت الفندقية ترشيح فرد أو اثنين من كل فندق على أقصي تقدير.

جاء ذلك انطلاقا من التعاون المثمر والبناء بين غرفة المنشآت الفندقية ووزارة السياحة والآثار والاتحاد المصرى للغرف السياحية ،بهدف دعم وتطوير العنصر البشري بقطاع الفنادق.

وحددت الغرفة ،أنها تفضل ترشيح أى من العاملين بالتسويق الإلكترونى والعاملين بإدارة الأغذية والمشروبات ،إدارة الحفلات والمؤتمرات .

يذكر أن قالت غادة شلبي ،المدير التنفيذي لغرفة المنشآت الفندقية، إن أهم ملفات الغرفة تدريب ربع مليون عامل في القطاع.

وأوضحت غادة ،أننا ندعم الأعضاء عبر تعيين ٢٢ مدربا لتدريب العمالة الجديدة في مجالات مختلفة بداية الهوس كيبنج و صحة وسلامة الغذاء بالإضافة إلي المجالات الاخري المتعلقة بالخدمات الفندقية.

كشفت إننا دربنا ٨٦ ألف متدرب العام الماضي حتى ١ يونيو ٢٠٢٤ ، بالإضافة إلي ١٨ ألف عامل حتى مايو الماضي موضحة أن هذا الرقم غير كافى، ونعمل على زيادته.

