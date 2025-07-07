أسامة سرايا: التدفق الهائل للمعلومات في عصرنا الحالي يجعل عملية المتابعة أصعب

أكد الكاتب الصحفي أسامة سرايا، أن التدفق الهائل للمعلومات في عصرنا الحالي يجعل عملية المتابعة أصعب من أي وقت مضى، مشيرا إلى أن هناك أهمية للتحكم في أدوات التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً: "أنا أستخدم السوشيال ميديا... ولا أسمح لها أن تستخدمني".

وقال أسامة سرايا، خلال لقاء له لبرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أن كتابة العمود اليومي ليست من أولويات رئيس التحرير، موضحًا أنه من الأفضل أن يركز رئيس التحرير على المتابعة الدقيقة واليومية للأحداث والأخبار، بدلًا من الانشغال بالكتابة اليومية التي قد تُضعف من التركيز التحريري العام.

وتابع الكاتب الصحفي أسامة سرايا، أن كاتب المقال يجب أن يكون واضحًا في اختيار فكرة أو فكرتين على الأكثر، يستطيع تكثيفهما وصياغتهما في حدود 300 كلمة بشكل فعّال ومباشر، مشيرًا إلى أهمية اختيار العناوين بشكل واضح وجاذب يخاطب القارئ بسرعة وذكاء.



