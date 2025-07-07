الزمالك يحصل على 6.75 مليون جنيه من صفقة ياسين مرعي

قال مصدر داخل نادي الزمالك إن النادي سيحصل على مبلغ 6 ملايين و750 ألف جنيه، بعد انتقال اللاعب ياسين مرعي من نادي فاركو إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح المصدر أن هذا المبلغ يأتي نظير نسبة الـ15% التي يحتفظ بها الزمالك من عائد بيع اللاعب، والتي تم الاتفاق عليها ضمن بنود عقد انتقال مرعي من الزمالك إلى فاركو في وقت سابق.

وأشار إلى أن الزمالك كان قد وضع بندًا يمنح النادي أحقية الحصول على نسبة من عائد بيع اللاعب لأي نادٍ مستقبلاً، وهو ما تم تفعيله بعد انضمام مرعي إلى الأهلي.