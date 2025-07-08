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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ريبيرو يستفسر عن الصفقات الجديدة.. الأهلي يتفق على 3 وديات بمعسكر تونس

ريبيرو
ريبيرو
إسلام مقلد

كشفت مصادر داخل النادي الأهلي أن الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، استفسر عن تطورات ملف الصفقات الجديدة التي طلبها في وقت سابق خلال جلسة جمعته بالمشرف على الكرة والمدير الرياضي للنادي، وذلك في إطار خطة تدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الكروي الجديد 2025-2026.

وطالب المدير الفني الإسباني تعزيز أربعة مراكز رئيسية في تشكيل الفريق، وهي: الظهير الأيمن، الظهير الأيسر، قلب الدفاع، ومركز الهجوم، خاصة إذا ما تم حسم رحيل المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وفي هذا الإطار، دخل الأهلي في مفاوضات متقدمة مع عدد من اللاعبين المحليين والمحترفين، من أبرزهم محمد شكري (الظهير الأيسر لسيراميكا كليوباترا)، وأحمد هاني (الظهير الأيمن للفريق ذاته)، وياسين مرعي (مدافع نادي فاركو).

ويتابع المدير الفني مستجدات التفاوض بدقة في ظل رغبته في حسم قائمة الفريق قبل انطلاق المعسكر الخارجي.

في السياق ذاته، يضع مسئولو الأهلي الرتوش الأخيرة على تفاصيل معسكر الفريق الذي يُقام هذا الشهر في مدينة طبرقة التونسية، بعدما تم إلغاء المعسكر الأوروبي الذي كان من المقرر إقامته في إسبانيا.

ويعود الفريق إلى تدريباته الجماعية على ملعب التتش بالجزيرة يوم 14 يوليو الجاري، حيث يخضع اللاعبون في الأيام الأولى لـقياسات بدنية ووزنية وتدريبات تأهيلية، قبل أن يُغادر الفريق إلى تونس يوم 18 يوليو.

ويستمر المعسكر الخارجي حتى 29 من الشهر ذاته، ويخوض الأهلي خلاله 3 مباريات ودية قوية ضمن استعداداته للموسم الجديد، وجاءت كالتالي:

21 يوليو أمام اتحاد قسنطينة الجزائري

25 يوليو أمام الترجي أو الأفريقي التونسي، وإن كان الترجي هو الأقرب

28 يوليو أمام النجم الساحلي، ضمن احتفالات النادي الساحلي بمرور 100 عام على تأسيسه

وقد تم الاتفاق على هذه الوديات الثلاثة، على أن يتم توفير بدائل في حال اعتذار أي فريق في اللحظات الأخيرة، ضمن جدول زمني صارم وضعه الجهاز الفني بالتنسيق مع الإدارة، للوصول باللاعبين إلى أعلى جاهزية بدنية وفنية قبل ضربة بداية الموسم.

النادي الأهلي الأهلي الإسباني خوسيه ريبيرو الصفقات الجديدة

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