جهود مشاركة القطاع الخاص في منظومة المخلفات الصلبة بالقاهرة والجيزة |تفاصيل

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة مستجدات منظومة المخلفات البلدية الصلبة بمحافظتي القاهرة والجيزة ، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين فيما يخص النظافة ، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

تحسين خدمات النظافة

شارك في الاجتماع الدكتور أنور النقيب استشاري درسات الجدوي لهيئتي نظافة وتجميل القاهرة والجيزة ومن الوزارة كل من الدكتور خالد قاسم، مساعد الوزيرة لشؤون البيئة والتنمية المجتمعية واللواء مجدي الأبرق مدير عام الشئون القانونية بالوزارة والأستاذ أحمد عاطف مدير وحدة المخلفات الصلبة بالوزارة.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض، حرص الوزارة علي تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعزيز دور القطاع الخاص في دعم جهود الدولة لتحسين منظومة المخلفات والبيئة، وتحقيق الاستدامة والفعالية في تقديم الخدمة للمواطنين .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أهمية تقديم نموذج أكثر كفاءة واستدامة لإدارة منظومة المخلفات الصلبة وتوفير المبالغ المالية المطلوبة للمنظومة وتحسين عمليات الجمع للمخلفات الصلبة بما ينعكس بصورة إيجابية على النظافة العامة والمظهر الحضاري للقاهرة و الجيزة.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة حريصة على التعاون الكامل مع محافظتي القاهرة و الجيزة وكافة الجهات والوزارات المعنية لضمان استدامة منظومة المخلفات وتقديم أفضل الخدمات للمواطن .

مشاركة القطاع الخاص

شهد الاجتماع متابعة جهود إتاحة المجال لمشاركة القطاع الخاص والمستثمرين في منظومة المخلفات الصلبة فيما يخص مشروعات البنية التحتية الجديدة من محطات وسيطة وخلايا الدفن ومصانع التدوير ، بما يعزز الكفاءة الإدارية والمالية ، ويسهم في تحسين الأداء التشغيلي، وتقديم خدمات نظافة وتجميل على أعلى مستوى.

تقييم الوضع الحالي لهيئتي النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة

كما شهد الاجتماع مناقشة الدراسات الخاصة بتقييم الوضع الحالي لهيئتي النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة والدراسات الخاصة بتعظيم كفاءة الانفاق العام للهيئتين وحسن إدارة الموارد والاستغلال الأمثل للأصول المتاحة وتطوير ورفع كفاءة الأداء وتحسين مستوي الخدمات من جمع ونقل ورفع المخلفات وكنس ونظافة الشوارع والميادين والمحاور علي مستوي محافظتي القاهرة والجيزة بما ينعكس بالإيجاب على الصحة العامة للمواطن والنسق الحضارى ومن ثم الإصحاح البيئي .