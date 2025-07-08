قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يغسل من مات محروقا؟.. الإفتاء توضح حكم الشرع
مافيش طبطبة| أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب حريق سنترال رمسيس
نائبًا عن الإمام الأكبر.. رئيس جامعة الأزهر يشارك في مؤتمر مكافحة كراهية الإسلام بجامعة الدول العربية
رجعنا للكاش تاني.. البنوك تعتذر وسنترال رمسيس السبب
بث مباشر| أحمد موسى يكشف آخر تطورات حريق سنترال رمسيس
برلماني: وزير الاتصالات أكد أنه لا يعلم السبب الحقيقي للحريق
من يوم 10 يوليو لهذا السبب | إعلان عاجل في السكة الحديد بشأن هذه القطارات
الأعياد والمناسبات | قرار رسمي في السكة الحديد لجميع العاملين بالهيئة
بـ 73 مليون جنيه | قرار من النيابة بشأن شخص يحوز 452 ألف قرص مخدر
ويتكوف: نأمل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة 60 يوما بحلول نهاية الأسبوع
استجابة استثنائية للأزمة| كيف تعامل المركزي والبنوك مع تداعيات حريق سنترال رمسيس؟ خبير يجيب
سامسونج تستعد للكشف عن هواتفها القابلة للطي في حدث Unpacked الصيفي 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مفتي الجمهورية ينعى شهداء حريق سنترال رمسيس

حريق سنترال رمسيس
حريق سنترال رمسيس
محمد شحتة

نعى الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، ضحايا الحريق الذي اندلع مساء أمس الاثنين، في مبنى سنترال رمسيس، والذي أسفر عن سقوط أربعة من الشهداء الأبرار، وعدد من المصابين، والذين لقوا ربهم وهم يؤدون عملهم بإخلاص وتفانٍ وشرف ومسؤولية.

وتقدم مفتي الجمهورية بخالص العزاء، وصادق المواساة إلى أسر الضحايا وذويهم وزملائهم، سائلًا الله تعالى أن يتغمَّدهم  بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل "إنا لله وإنا إليه راجعون".

رسالة الأزهر للأبطال

ووجه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، تحيةُ إجلالٍ وإكبارٍ لأبطال ارتقوا إلى ربِّهم، وهم في مواقع عملهم، يُؤدون دورهم بشرف وإخلاص، حتى آخر نفس؛ وإنه ليصدق فيهم قول الحق تعالى: {وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ} [التوبة: 105]، وقول سيدنا رسول الله: «إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملًا أن يُتقنه». [أخرجه أبو يعلى وغيره].

وتابع مركز الأزهر في رسالته على فيس بوك: وحسبهم من عمل صالح عند ربهم سبحانه أنهم خرجوا من بيوتهم لله، وفي سبيل الله؛ نسأل الله سبحانه أن يجعلهم في الشهداء؛ فقد مرّ على سيدنا رسول الله رجلٌ فرأى أصحابُ النبيِّ مِن جلَدِه ونشاطِه فقالوا: يا رسولَ اللهِ لو كان هذا في سبيلِ اللهِ؟! فقال رسولُ اللهِ: «إنْ كان خرج يسعى على ولدِه صغارًا فهو في سبيلِ اللهِ، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيلِ اللهِ، وإنْ كان خرج يسعى على نفسِه يعفُّها فهو في سبيلِ اللهِ...». [أخرجه الطبراني].

وقال مركز الأزهر في منشوره، إننا لا ننسى في هذا الشأن أن نشيد بدور فرق الإطفاء والمُسعفين، ونثمن إحسانهم في أعمالهم، فهو سببٌ لمحبة الله سبحانه، والفوز برحمته، قال جلَّ شأنه: {وَأَحْسِنُوَاْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِين} [البقرة: 195]، وقال: {إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ}. [الأعراف: 56].

واختتم مركز الأزهر رسالته بقوله: نسأل الله تعالى أن يغفر لهؤلاء الأبطال الذين التحقوا بالرفيق الأعلى، وأن يطيب ثراهم، ويرفع درجاتهم ويتقبلهم في الصالحين، وأن يصبر ذويهم، وأن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء.

مفتي الجمهورية حريق سنترال رمسيس شهداء حريق سنترال رمسيس سنترال رمسيس رسالة الأزهر للأبطال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط كراسة الشروط لمتوسطي ومنخفضي الدخل

المقدم 25 ألف جنيه.. رابط كراسة شروط سكن لكل المصرين 7 لمنخفضي الدخل

مواعيد عمل ببعض فروع البنوك الجديدة

مواعيد جديدة لعمل بعض فروع البنوك

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

النني

أول تعليق من زوجة النني الأولى على زواجه الثاني.. شاهد

حريق رمسيس

تنظيم الاتصالات يكشف موعد عودة الخدمات المتأثرة بحريق سنترال رمسيس

شقق الاسكان الاجتماعي منخفضي الدخل

حجز شقق منخفضي الدخل 2025 رسمياً.. حمل الكراسة من هنا

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من التعليم بشأن منهج اللغة العربية المطور للمرحلة الابتدائية

البنك المركزي المصري

مد ساعات العمل ببعض فروع البنوك لخدمة الجمهور حتى الساعة الخامسة مساءً

ترشيحاتنا

أحمد موسى

أحمد موسى ينفعل بسبب حريق سنترال رمسيس: اللي غلط يتحاسب من غير طبطبة

ريبيرو

مفاجأة.. ماذا قال ريبيرو لمصطفى شوبير وسيحا فى معسكر الأهلى

رمسيس

هل تعرضت بيانات المصريين للسرقة بعد حريق سنترال رمسيس؟.. رد حاسم من الاتصالات

بالصور

أخبار السيارات| 129 شركة مهددة بالانهيار.. ومدينة هي الأكثر خطورة على السائقين

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

الشمام نجم الصيف.. فاكهة ترطب الجسم وتحميه من الأمراض المزمنة

فوائد غذائية مذهلة لتناول الشمام
فوائد غذائية مذهلة لتناول الشمام
فوائد غذائية مذهلة لتناول الشمام

مدينة مصنفة "الأكثر خطورة" على السائقين في قيادة السيارات

السيارات
السيارات
السيارات

نيسان تؤجل طرح سيارتين كهربائيتين بسبب إلغاء الإعفاءات الضريبية بأمريكا

نيسان
نيسان
نيسان

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

عيار 21 وصل لكام؟.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم

مذيعة صدى البلد رنا عبدالرحمن

سبب حريق سنترال رمسيس وموعد عودة الاتصالات | تفاصيل هامة

الملازم نور

حريقة سنترال رمسيس.. الملازم نور قصة بطولة لازم كلنا نعرفها

عاصفة هجوم ضد مها الصغير

3 فنانين عالميين يتهمون مها الصغير بسرقة لوحاتهم .. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد