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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استمرار حملة "إنت واعي" من منطقة اللسان برأس البر

اللسان
اللسان
زينب الزغبي

شهدت منطقة اللسان بمدينة رأس البر اليوم، استمرار فعاليات حملة "إنت واعي – حافظ على نظافة شاطئك"، والتي أطلقتها الأسبوع الماضي مديرية الشباب والرياضة بدمياط بحضور الدكتور محمد فوزي، مدير المديرية، وبمشاركة شباب yly، شعبه المناخ والبيئه و مركز شباب ابو جريده،وأ عضاء مركز شباب السرو، وفريق ريحانه.

وبدأ اليوم باصطفاف منظم للفرق في منطقة اللسان، تبعته أنشطة ميدانية للتوعية شملت الترحيب بالمصطافين والزوار وتوزيع رسائل توعوية بأهمية الحفاظ على نظافة المدينة وحماية الشواطئ من المخلفات والتلوث.

وقال الدكتور محمد فوزي مدير مديرية الشباب والرياضة ان الحملة مستمره حتى ٣٠ سبتمبر المقبل وستقام بشكل أسبوعي وستشمل أنشطة رياضية وثقافية وفنية، ولقاءات وندوات توعية بمنطقة راس البر والمسرح الروماني وباقي شواطئ المدينة.

وأعرب فوزي عن سعادته بتفاعل المصطافين ورواد الشواطئ والمترددين على منطقة اللسان بتفاعلهم مع الحملة، لافتا الي ان هناك بعض المطالب لهم والتي تم نقلها للسادة المسئولين ليتم توفيرها خلال فصل الصيف.

وتهدف الحملة إلى نشر سلوكيات إيجابية بين رواد رأس البر وتعزيز الشعور بالمسؤولية المجتمعية تجاه البيئة، متضمنة سلسلة من الأنشطة التفاعلية والبرامج التوعوية التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة بدمياط لحماية البيئة وبناء مجتمع أكثر وعيًا وتعاونًا.

دمياط محافظ دمياط الشباب والرياضة اللسان

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