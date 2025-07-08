محافظ الإسماعيلية يتابع جهود لجنة تطوير الميادين العامة ومداخل المدن بالمحافظة لتعزيز الهوية البصرية

عقد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا موسعًا مساء اليوم الثلاثاء، لمتابعة جهود لجنة تطوير الميادين العامة ومداخل المدن بالمحافظة ، في إطار حرصه المتواصل على الارتقاء بالمستوى الجمالي والحضاري للمحافظة.

و ذلك بحضور المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء دكتور محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري لمحافظة الإسماعيلية، العميد عفت راغب مستشار المحافظ للمتابعة الميدانية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية، و لفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة و الجهات المعنية بالاجتماع.

تأتي هذه المتابعة ضمن خطة شاملة تهدف إلى تطوير المحاور المرورية الرئيسية ومداخل المدن، فضلًا عن إبراز الهوية البصرية الفريدة لكل مدينة على حدة.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على الدور المحوري الذي تلعبه اللجنة في تنفيذ توجيهات الدولة الرامية إلى تحسين المظهر العام للمدن المصرية، وشدد على ضرورة العمل الدؤوب لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة في كافة المشروعات الجارية، موضحًا أن هذه الجهود لا تقتصر على الجانب الجمالي فحسب، بل تمتد لتشمل تحسين انسيابية الحركة المرورية وتوفير بيئة جاذبة للمواطنين والزوار على حد سواء.

تتضمن أعمال اللجنة حاليًا مجموعة من الأفكار المطروحة التي تركز على تجميل الميادين، وتطوير الأرصفة، وزيادة المساحات الخضراء كما يتم الاهتمام بكافة العناصر البصرية من مساحات وميادين ولافتات ومداخل لتعبر عن تاريخ وثقافة كل مدينة، مما يسهم في تعزيز الانتماء وإثراء التجربة البصرية للجميع.

ويأتي هذا الاهتمام البالغ من قبل اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال في إطار رؤية أوسع تهدف إلى جعل الإسماعيلية نموذجًا يُحتذى به في التخطيط العمراني والتجميل الحضري، مع الحفاظ على هويتها الأصيلة وتراثها العريق.