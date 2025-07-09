محظورات يجب تجنبها عند دخول اختبارات القدرات 2025

أعلن مكتب التنسيق عن فتح باب التقديم لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة المصرية لعام 2025، وهي خطوة أساسية للقبول في بعض الكليات التي تشترط اجتياز تلك الاختبارات كشرط للالتحاق بها.

وفي إطار التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة، وفرت وزارة التعليم العالي خدمة التسجيل الإلكتروني لاختبارات القدرات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي، وذلك بداية من السبت 12 يوليو 2025 وحتى الخميس 24 يوليو 2025.

طريقة التقديم لاختبارات القدرات 2025

يمكن للطلاب الراغبين في أداء اختبارات القدرات الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني واتباع الخطوات المعلنة لتحديد الموعد والمكان المناسبين وفقًا للكلية المستهدفة.

تعليمات هامة يجب اتباعها خلال اختبارات القدرات

وحرصًا على سير الاختبارات بشكل منظم وضمان العدالة لجميع الطلاب، تم تحديد عدد من الضوابط والإرشادات الهامة التي يجب الالتزام بها، وأي مخالفة لها قد تؤدي إلى اعتبار الطالب غير لائق، وهي:

1. ممنوع تمامًا دخول الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية

يحظر اصطحاب الهواتف أو الأجهزة الذكية داخل اللجنة، سواء كانت مغلقة أو مفتوحة. في حالة العثور على أي جهاز مع الطالب يُعتبر غير مؤهل للاختبار فورًا.

2. الحضور المبكر إلزامي

يجب على الطالب التواجد داخل مقر الكلية قبل موعد الاختبار بساعة على الأقل، لضمان الانتهاء من خطوات التسجيل والدخول بسلاسة.

3. منع دخول أولياء الأمور

غير مسموح بدخول أولياء الأمور إلى الكلية يوم الاختبار. فقط الطلاب المسجلين يمكنهم دخول الحرم الجامعي في الموعد المحدد لهم وفقًا لبيانات موقع التنسيق.

4. التصوير داخل اللجنة ممنوع

يُمنع بشكل قاطع تصوير الاختبارات أو مشاركة أي جزء منها عبر الوسائل الرقمية أو الورقية. ارتكاب هذا الفعل يعرض الطالب للإقصاء الفوري من اختبارات القدرات.