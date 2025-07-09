فيريرا يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل مران اليوم

عقد البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين بحضور عبد الناصر محمد مدير الكرة، قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء، على استاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.



وشرح المدير الفني للاعبين برنامج تدريب اليوم، وطالبهم بضرورة التركيز وبذل أقصى جهد والاستعداد بجدية للموسم الجديد من أجل الظهور بأفضل صورة تليق باسم نادي الزمالك، ومنح يانيك فيريرا اللاعبين بعض التعليمات قبل انطلاق التدريبات الجماعية.



ويلتقي فريق الزمالك ودياً مع نظيره أورانج، في تمام الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل، على استاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للموسم الجديد.