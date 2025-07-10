ختامها مسك| أمهات مصر: امتحانات الثانوية العامة اليوم متوسطة ومن نماذج الوزارة

أكدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، انها واصلت اليوم تغطية ورصد مستوي امتحانات الثانوية العامة في اليوم الأخير لها

وقالت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، في بيان لها اليوم ، انه بناءا على الاراء المرصودة اليوم فإن امتحان مادة الرياضة التطبيقية لطلاب شعبة علمي رياضة جاء سهلا وفي مستوى الطالب المتوسط، حيث ذكر الطلاب أن الامتحان كانت أغلب الأسئلة جيدة حتي أسئلة المقالي.

وتابعت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور ، أن طلاب شعبة علمي علوم اكدوا أن امتحان مادة الأحياء جاء في مستوى الطالب المتوسط، ما عدا بعض "التريكات" التي وصفوها بالصعبة في بعض الأسئلة، فضلا عن بعض الأسئلة التي تحتاج للطالب المتميز.

واستكملت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور أن عدد من طلاب القسم الأدبي اكدوا اليوم أن امتحان مادة الإحصاء جيدا وفي مستوى الطالب المتوسط، وجزء من الأسئلة جاءت من النماذج الاسترشادية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم، حيث تضمن الامتحان 35 سؤالا، متمنية التوفيق لجميع الطلاب في تنسيق الجامعات.

انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025

وكان قد انتهى اليوم ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025 في جميع محافظات مصر ، حيث أدى الطلاب اليوم في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 (النظام الجديد) امتحان الأحياء وعلوم الأرض لشعبة العلوم، وامتحان الرياضيات التطبيقية لشعبة الرياضيات، وامتحان الإحصاء للشعبة الأدبية

كما أدى طلاب النظام القديم في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 امتحان الأحياء لشعبة العلوم، وامتحان الاستاتيكا لشعبة الرياضيات، وامتحان الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية

وأدى أيضا طلاب الثانوية العامة 2025 بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء-الجيولوجيا) لشعبة العلوم، واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات) لشعبة الرياضيات، ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2025 مدارس المكفوفين (النظام الجديد) الامتحان في مادة الإحصاء، ويؤدي طلاب (النظام القديم) في الفترة الأولى الامتحان في مادة علم النفس، وفي الفترة الثانية الامتحان في مادة علم الاجتماع.