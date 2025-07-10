تعديلات على لائحة الزمالك لتحفيز اللاعبين قبل انطلاق الموسم

قرر نادي الزمالك إجراء تعديلات على لائحة الفريق الأول لكرة القدم قبل انطلاق الموسم الجديد، وذلك في إطار خطة الإدارة لتحفيز اللاعبين على المنافسة بقوة على جميع البطولات خلال الموسم المقبل.

وتأتي هذه التعديلات بالتنسيق بين جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، والبلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأبيض، بهدف تعزيز الانضباط وزيادة الحوافز الفنية والمادية للاعبين.

وفي سياق متصل، يلتقي الزمالك مع فريق أورانج في السادسة والنصف مساء غدٍ الجمعة، على ستاد الكلية الحربية، في إطار استعداداته للموسم الجديد.

كما قرر الجهاز الفني الدخول في معسكر مغلق بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 15 وحتى 27 يوليو الجاري، يتخلله عدد من المباريات الودية التي سيتم الاتفاق عليها في الأيام المقبلة، لتجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً بأفضل شكل ممكن لانطلاق الموسم.