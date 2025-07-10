يعد الدجاج المشوي من أشهى الأكلات التى يمكن تقديمها على مائدة السفرة المصرية وفى نفس التوقيت تعد من أكثر الوجبات الصحية.

نعرض لكم فى هذا التقرير طريقة عمل الدجاج المشوي فى الفرن من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الايد على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير الدجاج المشوي فى الفرن



دجاج مقطعة 4 قطع

بصل مبشور

طماطم مبشورة

زبادي

عصير ليمون

ورق لورا

حبهان

ملح

فلفل أسود

كمون ناعم

روزماري جاف

طريقة عمل الدجاج المشوي فى الفرن



في بولة كبيرة جهزى تتبيلة الدجاج من خلال وضع البصل والطماطم والزبادي وعصير الليمون والتوابل والملح والفلفل الاسود وقطع الدجاج.



غطى الدجاج برول البلاستيك ثم ضعي الدجاج في الثلاجة لعدة ساعات ثم رصيها في صينية وضعيه داخل الفرن واتركيها حتى تمام النضج وقدميها ساخنة وبالهنا والشفا .