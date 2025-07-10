بعد إيداع نجل محمد رمضان دار رعاية .. ماذا ينتظره بعد الـ 21 عاما؟

قضت محكمة مستأنف الطفل بمدينة 6 أكتوبر، إيداع نجل محمد رمضان دار رعاية لمدة أسبوع وقضت عدم جواز نظر المعارضة في واقعة التعدي التي جرت داخل نادٍ رياضي شهير في كمبوند نيو جيزة بمدينة 6 أكتوبر.

القرار أثار تساؤلات واسعة حول طبيعة هذا الإجراء ومدته، وتأثيره على أسرة الفنان الشهيرة ومستقبل نجله، ويوضح صدى البلد وفقا لقانون الطفل، كل التفاصيل القانونية بشأن هذا الامر فيما يلي:

مصير مستقبل نجل محمد رمضان

ووفقًا للمادة 7 من قانون الطفل المصري، فإن إيداع الأطفال في مؤسسات الرعاية يُعتبر تدبيرًا احترازيًا، وليس عقوبة جنائية، ويهدف إلى إعادة تأهيل الطفل وإصلاح سلوكه.

يُعتبر الإيداع تدبيرًا مؤقتًا يخضع للمراجعة الدورية كل شهرين.

ينتهي الإجراء عند بلوغ الطفل سن 21 عامًا كحد أقصى.



وكانت محكمة الطفل بأكتوبر اليوم الخميس، نظرت معارضة نجل الفنان محمد رمضان في اتهامه بالتعدي على طفل داخل نادي نيو جيزة على حكم إيداعه دار رعاية.

تقدم المستشار أحمد الجندي، دفاع نجل الفنان محمد رمضان، لهيئة المحكمة بما يفيد بتصالح موكله مع أسرة الطفل في واقعة مشاجرة "علي"، نجل محمد رمضان، مع الطفل "عمر" داخل نادي نيو جيزة وتنازلهم عن الدعوى.

وأقر المستشار أحمد مختار، دفاع أسرة الطفل المجني عليه، بالتصالح والتنازل عن الدعوى أمام المحكمة.