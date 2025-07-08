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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد رمضان ينعى ضحايا حريق سنترال رمسيس: اللهم ارحمهم وصبر قلوب أحبابهم

محمد رمضان
محمد رمضان
منار نور

حرص الفنان محمد رمضان على تقديم واجب العزاء في ضحايا الحريق المروع الذي اندلع داخل سنترال رمسيس

ونشر رمضان عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك قائلًا:

📝 «اللهم ارحمهم وصبّر قلوب أحبابهم... ببالغ الحزن أتقدّم بخالص التعازي في شهداء الحريق من أبطال الشركة المصرية للاتصالات الذين فقدوا أرواحهم أثناء أداء واجبهم، متضامنًا مع أسر الضحايا، ومقدّرًا جهود رجال الإنقاذ والحماية المدنية. وندعو الله أن يرحم المتوفين ويلهم أهلهم الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.»


اندلاع حريق هائل في مبنى سنترال رمسيس مساء الإثنين الموافق ٧ يوليو، وتحديدًا بالطابق السابع، وهو ما أدى إلى حالة من الهلع والفوضى في محيط الموقع، خاصةً مع تصاعد ألسنة اللهب والأدخنة الكثيفة التي غطّت سماء المنطقة.

ويُعد هذا المبنى أحد أهم مراكز البنية التحتية لقطاع الاتصالات والإنترنت في العاصمة المصرية، حيث ترتبط به شبكات مركزية تؤثر على مناطق واسعة في القاهرة والجيزة.

التحقيقات الأولية أفادت بأن سبب الحريق يرجع إلى ماس كهربائي في إحدى غرف أجهزة الاتصالات، ما أدى إلى اشتعال النيران بسرعة وامتدادها إلى باقي الطابق

وقد تسبب هذا في توقف خدمات الإنترنت الأرضي والمحمول في عدد كبير من المناطق، فضلًا عن تعطل خدمات حيوية مثل ماكينات الصراف الآلي وخدمة “إنستا باي” للتحويلات البنكية، نتيجة اعتمادها المباشر على الشبكة الأرضية المرتبطة بالبنك المركزي المصري.

ورغم الدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء، فإن صعوبة السيطرة على النيران بسبب ارتفاع المبنى وكثافة الدخان، تسببت في استمرار عمليات الإطفاء والتبريد حتى صباح اليوم التالي.

وأدى الحادث إلى وفاة أربعة من موظفي الشركة المصرية للاتصالات، بعد أن حاصرتهم النيران داخل مكاتبهم وتعذر إنقاذهم، وقد تم العثورعلى جثامينهم متفحمة بالكامل.

والضحايا هم: وائل مرزوق، محمد طلعت، محمد الدرس، وأحمد رجب، وقد صرحت الجهات المعنية بدفنهم فور انتهاء الإجراءات الرسمية.

كما أُصيب نحو ٣٩ شخصًا آخرين، بينهم سبعة من رجال الشرطة والدفاع المدني، معظمهم باختناقات وجروح نتيجة استنشاق الأدخنة ومحاولات الإنقاذ.

وتم نقل المصابين إلى عدد من المستشفيات منها الدمرداش، القبطي، المنيرة، الهلال، وصيدناوي، في حين تم إسعاف آخرين في موقع الحادث دون الحاجة للنقل.


محمد رمضان سنترال رمسيس حالة الوفاة

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