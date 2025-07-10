متحدث الحكومة عن بيع سنترال رمسيس : شائعة غير منطقية

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن التأخر في استقرار خدمات الاتصالات في بعض الأماكن نتيجة نقل الخدمة من مكان لآخر لضمان الاستمرارية وعدم تكرار الانقطاع، مؤكدا أن وزارة الاتصالات لديها القدرة للتصدي لمثل تلك الأزمات الطارئة.

وأكد متحدث الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الاعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن الشبكة القومية للاتصالات قادرة على استيعاب الحوادث الطارئة وهذا لا يمنع الاستفادة من دروس مثل هذه الحوادث ونتائجها وكيفية استعادة مبنى سنترال رمسيس، مفيدا بأن هناك استثمارات ضخمة وضعتها الدولة في الشبكة القومية للاتصالات وعملية التطوير التي تمت في هذا القطاع.

ورد متحدث الوزراء، على ما يتردد حول افتعال حريق سنترال رمسيس لبيعه، قائلا: "شائعة غير منطقية إن الحكومة تتعمد احراق مبنى سنترال رمسيس والنيابة العامة تبشر تحقيقات حادث الحريق وسيتم الاعلان عن نتائج التحقيق من خلالها، ولا يوجد منطق في إحراق مبنى يمثل أصول للدولة وجزء منوط باللجنة التي تم تشكيلها هو دراسة المبنى وبدون شك هو قادر على استعادة كفاءته بعد جهود الحماية المدنية للسيطرة على الحريق".