متحدث الوزراء: استعادة خدمة الإنترنت في مختلف المحافظات.. ورمسيس فقط ما زالت متأثرة جزئيًا

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنهم يعملون على استعادة الخدمة خلال ساعات بمحيط سنترال رمسيس، موضحا أن منطقة رمسيس هي المنطقة المتأثرة بعدم توفر كامل الخدمة وباقي المناطق على مستوى الجمهورية الخدمة تم استعادتها بصورة تدريجية منذ الحادث.

وأضاف محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أنه تم استعادة الخدمة في مختلف المحافظات بشكل كامل ما عدا منطقة رمسيس تعمل بشكل جزئي، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة من جميع الجهات المعنية للوقوف حول سبب حريق رمسيس بتكليف من رئيس الجمهورية.

وتابع: "في دراسة ودروس مستفادة من الحادث والنقطة المهمة اللي أكد عليها وزير الاتصالات أن الخدمة لم تنقطع عن مصر تماما ومنظومة الاتصالات المصرية لديها القدرة على الاستيعاب لهذه الحوادث الطارئة وممكن يحصل بطء في الاجراءات والخدمات لكن موجودة".