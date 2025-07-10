هتنبهري .. طريقة عمل حلى الخشخش أحلى من المحلات

يعد حلى الخشخش من أشهر الأكلات التى تباع فى المحلات والكافيهات حيث أنها من الوجبات الخفيفية والشهية التى تتملك مذاقا خاصا ومميزا.

نعرض لكم طريقة عمل حلى الخشخش بمذاق شهي ومميز مثل المحلات وذلك وفقا لما جاء فى موقع “ goodykitchen” .



مكونات حلى الخشخش :

نصف عبوة من الشعيرية مقطعة أو كنافة

نصف عبوة بسكويت

1/2 ملعقة كبيرة زبدة

1/8 كوب حليب مكثف محلى من جودي فيلور

نصف كوب كريمة

نصف ملعقة كبيرة من كريمة الخفق بنكهة الفانيليا من جودي للتزيين

1/2 ملعقة كبيرة من مسحوق الكاسترد

1/2 ملعقة كبيرة من الحليب

1 1/2 ملعقة كبيرة من الحليب





طريقة عمل حلى الخشخش :



اقلي الشعيرية أو الكنافة في طاسة بها القليل من الزبدة وقلبيها جيدًا حتى تصبح ذهبية اللون ثم ضعيها جانبًا.



في وعاء عميق أو باستخدام الخلاط الكهربائي، اخلطي الكريمة والحليب المكثف وبودرة الكاسترد والكريمة الشانتيه مع ملعقة من الحليب السائل واخفقيهم جيدًا.



أحضري البسكويت واغمسي كل بسكويت في الحليب وضعيه في الصينية ثم ضعي فوقها طبقة من الخليط السابق ثم طبقة من الشعيرية المحمصة وكرري العملية مرة أخرى



ضعي حلوى الخشخش في الثلاجة لمدة 5 ساعات حتى تنضج المكونات تمامًا، ثم قدميها باردة ويمكن أن تزين بطبقة من الكريمة أو الكريم شانتيه وبسكويت اللوتس أو قطعة فاكهة كالكريز أو المكسرات المفضلة وبالهنا والشفا.