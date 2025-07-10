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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

سعادة غامرة.. كيف احتفل طلاب الثانوية بختام الامتحانات بكفر الشيخ| صور

فرحة الثانوية العامة بكفر الشيخ
فرحة الثانوية العامة بكفر الشيخ
محمود زيدان

عمت الفرحة والبهجة والسرور طلاب الثانوية العامة في محافظة كفر الشيخ، عقب انتهاء الامتحانات اليوم، بعد موسم طويل وشاق.

واستقبل الأهالي وأولياء الأمور أبناءهم الطلاب بالورود والزهور والشيكولاتة والعصائر وسط أجواء من الفرح والبهجة والسرور، وتوزيع بعض الهدايا مثل الهواتف المحمولة.

واحتفل العديد بالطلاب والطالبات أمام لجان الثانوية العامة بكفر الشيخ، بالرقص والغناء والتقاط الصور التذكارية مع أسرهم وأصدقائهم فرحًا وابتهاجًا بختام ماراثون الثانوية العامة.

وفي سياق متصل، وجه النائب يونس عبد الرازق، عضو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، رسالة قال فيها  مع انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة، يسعدني أن أقول: شكرًا للمدرسين الذين تحملوا الكثير والكثير، وتحملوا تعب السفر من محافظة إلى أخرى.

وتابع: شكرًا لأولياء الأمور الأعزاء الذين تحملوا كم الضغوط طوال عام كامل، فقد تحملوا ضغوطًا مادية ونفسية كثيرة جدًا.. شكرًا لأبنائي الطلبة والطالبات، فقد أديتم ما عليكم وتحملتم أيضًا الكثير، وعن قريب نبارك لكم جميعًا وبالتوفيق في المرحلة القادمة من حياتكم العلمية والعملية.

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