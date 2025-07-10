عمرو سلامة خلي بالكم من نفسكم رسالة مؤثرة بعد رحيل سامح عبد العزيز

عبّر المخرج عمرو سلامة عن حزنه العميق بعد وفاة المخرج سامح عبدالعزيز، موجّهًا في الوقت نفسه رسالة تأمل في واقع صُنّاع السينما في مصر وظروفهم القاسية، مقارنةً بالمخرجين العالميين الذين يستمر عطاؤهم لعقود طويلة.

وكتب “سلامة” منشورًا مطولًا عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”، جاء فيه:"المخرج أسامة فوزي توفى في عمر ٥٨.. المخرج حاتم على توفى في عمر ٥٨..المخرج شوقي المجري توفى في عمر ٥٨.. المخرج أحمد المهدي توفى في عمر ٥٩.. المخرج هاني جرجس فوزي توفى في عمر ٥٩ سنة.. المخرج عاطف الطيب توفى في عمر ٤٨.. وكذلك آخرهم المرحوم سامح عبدالعزيز عن عمر ٤٨ سنة.. ربنا يرحمه ويصبر حبايبه".

وأصاف المخرج: “بينما… المخرج العالمي ستيفين سبيلبرج عمره ٧٧ ومازال يخرج أفلامًا إلى الآن، والمخرج مارتن سكورسيزي عمره ٨١، وفرانسيس فورد كوبولا عمره ٨٥، وودي آلن عمره ٨٨، وكلينت إيستوود عمره كام بقى؟؟؟ ٩٤ سنة”.

تابع: “تباين بالتأكيد يدعو للتأمل في أسلوب الحياة، وثقافة الوعي بالصحة، وجودة المعيشة، لكنه يدعو أيضًا للتأمل في صناعة كاملة وظروفها اللي في معظم الأوقات غير إنسانية، وده على المخرجين.. تخيلوا باقي طاقم العمل والعاملين”.

واختتم عمرو سلامة حديثه قائلًا: “رحم الله جميع المخرجين والعاملين اللي سابونا.. والباقي ياخد باله من نفسه”.

الجدير بالذكر أن المخرج سامح عبدالعزيز قد رحل عن عالمنا صباح الخميس 10 يوليو، عن عمر ناهز 49 عامًا، بعد تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ.