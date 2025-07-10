إطلاق دليل "دوّي" التدريبي بطريقة برايل لتمكين الفتيات ذوات الإعاقة البصرية

راجع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة واعتمد الدليل التدريبي للمبادرة الوطنية "دوي" بطريقة برايل لتمكين الأشخاص والفتيات ذوات الإعاقة البصرية من المشاركة الفعالة بالمبادرة.

ثمنت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، حرص الدكتورة سحر السنباطي الشديد منذ توليها منصب رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، على تفعيل شراكة هادفة إلى دمج وتمكين الأطفال ذوي الإعاقة والأمهات ذوات الإعاقة من خلال توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لتحقيق رؤية شاملة ومتكاملة لتعزيز وحماية حقوقهم والا يتخلف أحد عن الركب.

أضافت "كريم" في بيان صحفي، أنه إيماناً من اهتمام ودعم القيادة السياسية لدور المرأة ومشاركتها في كافة المجالات كفاعل أساسي، وبدعم ورعاية السيدة الأولى انتصار السيسي لهذه المبادرة الوطنية الرائدة " مبادرة "دوي" الخاصة بتمكين الفتيات" تعكس اهتمام سيادتها بقضايا تمكين المرأة، ولا سيما المرأة والفتاة ذات الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة، وتفعيل النهج التشاركي للدولة المصرية لتنمية الأسرة المصرية وصولاً لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030 .

تسريع وتيرة الجهود الوطنية

أكدت أننا نشهد إطلاق الدليل التدريبي لمبادرة "دوى" بطريقة برايل كمخرج تنفيذي للجهود المشتركة، والعمل الدؤوب لتعزيز المشاركة الكاملة والفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية لتسريع وتيرة الجهود الوطنية لدمجهم وتضمينهم في كافة المشروعات والمبادرات من منظور حقوقي تنموي لتحقيق التنمية الشاملة والعادلة.

أشارت أن إتاحة الدليل بطريقة برايل يسهم في تيسير وصول الفتيات ذوات الإعاقة البصرية، وإتاحة الفرص لمشاركتهن في فعاليات وأنشطة مبادرة "دوي" والاستماع إلى آرائهن وطموحاتهن، وإتاحة حصولهن ووصولهن للخدمات والمعلومات، وأدوات التعلم المختلفة لتنمية مهارتهن، وللحد من الممارسات الضارة تجاهن وأي شكل من أشكال التمييز أو العنف أو الاستغلال، بما يمكنهن من المشاركة الفعالة في مجتمعاتهن المحلية وفي عمليات صنع القرار، موضحة أن الدليل التدريبي شارك فى إعداده منظمة اليونيسيف ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والأزهر الشريف ومنظمات المجتمع المدني.

فيما أعربت الدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن خالص الشكر والتقدير إلى الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على ما قدمته من دعم وتعاون صادق في مراجعة هذا الدليل، كما توجهت بالشكر إلى منظمة يونيسف لدعمها المتواصل لجهود المجلس القومي للطفولة والأمومة في إعداد هذا الدليل.