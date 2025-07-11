أول تعليق من حماس على العقوبات الأمريكية ضد فرانشيسكا ألبانيزي

أكدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، أن فَرْض الولايات المتحدة عقوباتٍ على المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيزي هو تعبير صارخ عن انحياز الإدارة الأمريكية الفج لجرائم الحرب الإسرائيلية واستهتارها بالمؤسسات الأممية وممثليها وما يصدر عنها من تقارير توثّق الكارثة الإنسانية التي صنعها الاحتلال في قطاع غزة.

وقالت الحركة في بيان لها: ما تتّخذه الولايات المتحدة من إجراءات عقابية بحق مؤسسات وشخصيات تؤدي دورها المهني والأخلاقي تجاه حرب الإبادة في قطاع غزة، وآخرهم ألبانيزي من شأنه أن يقوّض أسس القانون الدولي والإنساني.

وأضافت أنه قد يشجع قادة الاحتلال مجرمي الحرب على الاستمرار في جرائمهم الوحشية.

وختمت حماس بيانها قائلة: “على الإدارة الأمريكية مراجعة هذه السياسات التي تضعها في موضع الشريك الفعلي في حملات قتل الأطفال والنساء وتدمير الحياة المدنية في قطاع غزة وأن ترفع غطاءها الإجرامي عن هذه المجزرة المستمرة منذ واحدٍ وعشرين شهراً”.