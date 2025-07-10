أول تعليق من حركة حماس على عملية الطعن في بلدة رمانة

أكدت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” أن عملية الطعن البطولية التي وقعت في بلدة رمانة غربي جنين، تأتي في سياق الرد على مجازر الاحتلال وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية المحتلة وبحق الأسري في سجون الاحتلال وبحق المقدسات وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك

وقالت الحركة في بيان لها : إننا إذ ننعى منفذ العملية الشهيد المجاهد أحمد علي عمور (55) عاماً، لنؤكد أن هذه العملية تمثل رسالة بأن كل محاولات الاحتلال لإخماد جذوة المقاومة بالضفة ستبوء بالفشل.

وأضافت : شعبنا لن يقف صامتاً أمام مخططات الضم والتهجير ومحاولات الاحتلال لسرقة أرضنا وتهويد مقدساتنا.

وختمت حماس بيانها بالقول : ندعو أبناء شعبنا البطل في الضفة الغربية إلى تصعيد كافة أشكال المقاومة، وتوحيد كل الجهود لمقارعة الاحتلال والإثخان فيه، ورفع كلفة بقائه فوق أرضنا المباركة.

وكان جيش الإحتلال الإسرائيلي أعلن في وقت سابق إصابة جندي بجروح متوسطة إثر تعرضه للطعن خلال عملية في قرية رمانة قرب جنين والقضاء على المنفذ .