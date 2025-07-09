قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد حسن كوكا يرفض التجديد للأهلي ويرغب في الاحتراف الأوروبي |تفاصيل
وزير الخارجية: نؤكد دعم مصر للحل الليبي الليبي ونرفض التدخلات الخارجية
غضب في الأهلي بسبب موقف أحمد عبد القادر من الإعارة
رئيس الوزراء : الرئيس الصينى سيزور مصر الفترة المقبلة وعلاقتنا ببكين استراتيجية
أخبار السيارات| سيارة جديدة بقوة 1850 حصانا.. ورسوم ترامب الجمركية تضرب مبيعات مرسيدس
هل يجوز قراءة القرآن من المصحف بدون وضوء؟.. الإفتاء تجيب
فيريرا يُراقب عن كثب.. "الزمالك" يواصل استعداداته للموسم الجديد بمران فني قوي
نسعى لتعظيم الاستفادة.. رئيس الوزراء: الحديث عن بيع أصول الدولة غير صحيح
حريق سنترال رمسيس.. مدبولي: وجهنا كافة المنشآت الخدمية بمراجعة كافة الإجراءات الاحترازية
الحكومة تعجل وصول سفن التغويز: ضخ الغاز يبدأ الأسبوع المقبل لمواجهة تحديات الصيف
منتخب الطائرة البارالمبي يحصد ذهبية البطولة الأفريقية في كينيا بالفوز على رواندا
«كجوك» بعد تتويجه بجائزة أفضل وزير مالية في أفريقيا: نعيد ترتيب أولوياتنا القارية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حماس توافق على إطلاق سراح 10 أسرى من الإسرائيليين

حماس
حماس
محمود نوفل

أكد القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) طاهر النونو إن الحركة تبدي مرونة عالية في المفاوضات الجارية حاليًا بالدوحة حيث تتجاوب مع الوسطاء، مشيرا الي  أن حماس وافقت على إطلاق سراح 10 أسرى من الإسرائيليين الموجودين في غزة لضمان تدفق الإغاثة ووقف العدوان.

وفي تصريحات له ، أشار النونو إلى أن الجولة الحالية من المفاوضات تشهد تحديات كبيرة، وأن موقف الحركة ثابت فيما يتعلق بالمتطلبات الأساسية لأي اتفاق مع الاحتلال، وعلى رأسها الانسحاب الكامل من قطاع غزة ووقف العدوان بشكل شامل.

كما لفت على أهمية الضمانات الدولية، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تملك مفاتيح الضغط الحقيقية على "إسرائيل" لإنهاء الحرب إذا توفرت لديها الإرادة السياسية.

وتتواصل في العاصمة القطرية الدوحة حالياً جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة بين وفد يمثل حركة حماس ووفد إسرائيلي بهدف مناقشة تفاصيل اتفاق يضمن وقف إطلاق النار في قطاع غزة المستمر منذ 7 أكتوبر 2023.

فلسطين حركة حماس اسري الاحتلال ترامب الولايات المتحدة الأمريكية النقاومة الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين والغاز اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025.. 95 بـ19 جنيهًا

أسعار البنزين والغاز اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025.. اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم

بموافقة رئاسية.. زيادة المرتبات 3000 جنيه لموظفي الحكومة بهذه الجهة

بموافقة رئاسية.. زيادة المرتبات 3000 جنيه لموظفي الحكومة بهذه الجهة

نتيجة الثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل بشأنه الآن

سنترال رمسيس

سنترال رمسيس خارج الخدمة.. موعد عودة الإنترنت والاتصالات في مصر

رئيس الوزراء

مدبولي: قانون الإيجار القديم لم يتم إقراره حتى الآن

مها الصغير

لوحات مسروقة.. مها الصغير تحذف علامتها التجارية من السوشيال ميديا

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة من وزير التعليم لرؤساء اللجان قبل ساعات من انتهاء ماراثون الثانوية العامة

ترشيحاتنا

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

محافظ الجيزة يناقش خطط التطوير بالمناطق الصناعية بعرب أبو ساعد وجرزا بالعياط

فريق العلاج الحر

تشميع عيادتين ومعمل تحاليل خلال جولة على 20 منشأة طبية بقنا

انهاء خصومة ثأرية بالاقصر

الكفن ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين أبناء عمومة بجنوب الأقصر

بالصور

أخبار السيارات| سيارة جديدة بقوة 1850 حصانا.. ورسوم ترامب الجمركية تضرب مبيعات مرسيدس

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

زيت غير متوقع ينقص الوزن والسكر والضغط

إنقاص الوزن
إنقاص الوزن
إنقاص الوزن

التحلل السمي..عندما يتحول جلدك إلى سم قاتل يهدد الحياة | اكتشفه..صور

تحلل الجلد السمي.. عندما يتحول جلدك إلى سم قاتل يهدد الحياة
تحلل الجلد السمي.. عندما يتحول جلدك إلى سم قاتل يهدد الحياة
تحلل الجلد السمي.. عندما يتحول جلدك إلى سم قاتل يهدد الحياة

بقوة 1850 حصانًا.. سيارة Zenvo الخارقة الجديدة بـ نظرة قاتلة

زينفو
زينفو
زينفو

فيديو

نور عمرو دياب

نور عمرو دياب ترقص على أغنية والدها «بابا» | شاهد

المتهم

"الداخلية" تكشف ملابسات فيديو خروج أطفال من نوافذ سيارة بالجيزة

فيلم ريستارت

صدفة ولا نبوءة؟.. فيلم تامر حسني "ريستارت" بيتحقق على أرض الواقع

احمد عامر

سر رفض أحمد عامر هيصدمك.. عمر كمال وحكاية العمرة و"العتاولة"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد