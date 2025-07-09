حماس توافق على إطلاق سراح 10 أسرى من الإسرائيليين

أكد القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) طاهر النونو إن الحركة تبدي مرونة عالية في المفاوضات الجارية حاليًا بالدوحة حيث تتجاوب مع الوسطاء، مشيرا الي أن حماس وافقت على إطلاق سراح 10 أسرى من الإسرائيليين الموجودين في غزة لضمان تدفق الإغاثة ووقف العدوان.

وفي تصريحات له ، أشار النونو إلى أن الجولة الحالية من المفاوضات تشهد تحديات كبيرة، وأن موقف الحركة ثابت فيما يتعلق بالمتطلبات الأساسية لأي اتفاق مع الاحتلال، وعلى رأسها الانسحاب الكامل من قطاع غزة ووقف العدوان بشكل شامل.

كما لفت على أهمية الضمانات الدولية، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تملك مفاتيح الضغط الحقيقية على "إسرائيل" لإنهاء الحرب إذا توفرت لديها الإرادة السياسية.

وتتواصل في العاصمة القطرية الدوحة حالياً جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة بين وفد يمثل حركة حماس ووفد إسرائيلي بهدف مناقشة تفاصيل اتفاق يضمن وقف إطلاق النار في قطاع غزة المستمر منذ 7 أكتوبر 2023.