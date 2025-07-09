بأجواء حماسية.. أحمد حمدي ينتظم في مران الزمالك استعدادًا للموسم الجديد

انتظم أحمد حمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية، بعد انتهاء فترة غيابه عن بداية فترة الإعداد للموسم الجديد، حيث حصل على إذن مسبق من الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، بالسفر لأداء مناسك العمرة.

ووصل اللاعب إلى القاهرة مؤخرًا، وشارك في المران الجماعي الذي أقيم مساء أمس، الثلاثاء، على استاد الكلية الحربية، وسط أجواء حماسية بين اللاعبين، في إطار البرنامج التحضيري لانطلاق الموسم المقبل.

ويعمل الجهاز الفني على تجهيز أحمد حمدي بدنيًا وفنيًا خلال المرحلة الحالية، ليكون في كامل الجاهزية للمشاركة في المباريات الودية التي يخوضها الفريق ضمن خطة الإعداد.

من ناحية أخرى، استقر الجهاز الفني للفريق الأبيض على إقامة معسكر الإعداد المقبل في العاصمة الإدارية الجديدة، ضمن خطة الاستعداد للموسم الكروي الجديد، والتي تشمل خوض عدة مباريات ودية بهدف رفع مستوى الجاهزية الفنية والبدنية، ومنح الفرصة للوجوه الجديدة والناشئين لإثبات جدارتهم أمام المدرب البلجيكي.