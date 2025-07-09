حماس: موقفنا لا يزال ثابتا ويشمل الانسحاب الكامل ووقف العدوان

أكدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، اليوم أن موقفها من أي اتفاق لا يزال ثابتا، ويشمل الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة ووقفا شاملا للعدوان، مشددة على أهمية وجود ضمانات دولية حقيقية لضمان تنفيذ أي تفاهمات مستقبلية.

وقالت الحركة في بيان صحفي: "نشدد على أهمية وجود ضمانات دولية وأميركا تملك مفاتيح الضغط الحقيقية"، في إشارة إلى الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه واشنطن في التأثير على الجانب الإسرائيلي.

وكشفت حماس أن المفاوضات الجارية حاليا في العاصمة القطرية الدوحة تشهد "تحديات كبيرة"، لكنها أوضحت في الوقت نفسه أنها "تبدي مرونة عالية في التعاطي مع المقترحات المطروحة، بما يحقق مصالح شعبنا الفلسطيني ويضمن إنهاء العدوان ورفع الحصار".

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار المحادثات غير المباشرة بين وفد حماس وعدة أطراف إقليمية ودولية، بهدف التوصل إلى اتفاق هدنة طويلة الأمد يضمن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وإعادة الإعمار.