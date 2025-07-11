نقابة الغزل والنسيج: 10% علاوة دورية و7000 جنيه حد أدنى بشركات قطاع الأعمال

أشاد عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، بقرارات المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام بشأن تحسين أوضاع العاملين بشركات قطاع الأعمال، والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من 1 يوليو 2025، مؤكدا أنها تمثل خطوة إيجابية تعكس اهتمام الدولة بحقوق العمال وتعزيز دخولهم.

وقال إبراهيم، إن القرارات تضمنت صرف علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الأساسي بدلا من 7%، مما يعد تحسنا ملموسا مقارنة بالسنوات السابقة، بالإضافة إلى علاوة مجنبة بنسبة 5% لا تضم إلى الأجر الأساسي.

وأضاف أن القرار شمل أيضا تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بقطاع الأعمال العام بقيمة 7000 جنيه شامل، مع التأكيد أن حصة صاحب العمل في التأمينات الاجتماعية لا تدخل ضمن مفردات الأجر الشامل عند احتساب هذا الحد الأدنى.

وأكد رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، أن هذه التعديلات تجسد استجابة حقيقية لمطالب العمال، مشيدا بتوجيهات الوزير وحرصه على تحسين بيئة العمل والارتقاء بالمستوى المعيشي للعاملين بقطاع الأعمال العام.