برلمانية: تنفيذ محطة رفع مياة بقرية بني عديات في أسيوط

أعلنت النائبة الدكتورة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، بدء تنفيذ مشروع محطة رفع مياه جديدة بقرية بني عديات التابعة لمركز منفلوط، وذلك لخدمة قرى بني عدي، جحدم، وعرب الشريفة، التي عانت لسنوات من نقص حاد في مياه الشرب، خاصة خلال فصل الصيف.

وقالت النائبة نجلاء العسيلي في تصريحات صحفية لها اليوم: "بعد سنوات من المتابعة والتنسيق والعمل الجاد، أُعلن لأهالينا في قرى بني عديات والمناطق المجاورة عن انطلاق تنفيذ مشروع محطة رفع مياه جديدة، والذي يُعد خطوة مهمة لحل أزمة المياه المزمنة التي عانى منها المواطنون لفترات طويلة."

وأضافت:"حرصت منذ بداية تولي المسؤولية على متابعة هذا الملف الحيوي، وتذليل كل العقبات الإدارية والفنية التي كانت تحول دون تنفيذه. لا يمكن أن نقبل باستمرار معاناة أهلنا في القرى مع نقص المياه، فالحصول على مياه نظيفة حق أصيل لكل مواطن، ولن نتوانى عن المطالبة به والعمل على تحقيقه."

وتابعت العسيلي:"ما تحقق هو ثمرة للتعاون البناء بين مجلس النواب ومحافظة أسيوط، تحت قيادة اللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ الإقليم، وبمشاركة كافة الجهات التنفيذية المختصة."

وأكدت النائبة أن المرحلة الأولى من المشروع انطلقت بالفعل، وشملت تنفيذ المعاينة الميدانية للموقع المقترح، بحضور رئيس مركز ومدينة منفلوط، تمهيدًا لبدء الأعمال الإنشائية في أقرب وقت.

واختتمت النائبة حديثها بتوجيه الشكر لأهالي القرى على صبرهم، مؤكدة أن هذا المشروع هو مجرد بداية لخطة أشمل لتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية في مختلف قرى ومراكز المحافظة.