نجلاء العسيلي: زيارة رئيس وزراء الصين للقاهرة ترسي دعائم شراكة استراتيجية أوسع بين القاهرة وبكين

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة ذوي الإعاقة بحزب الشعب الجمهوري، أن زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني "لي تشيانج" إلى مصر تمثل محطة محورية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، لا سيما في ظل تقارب الرؤى بين القاهرة وبكين في العديد من الملفات الإقليمية والدولية.

وقالت العسيلي في تصريحات صحفية لها اليوم، إن اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس الوزراء الصيني يعكس حجم الثقة السياسية المتبادلة، ويؤكد أن العلاقات المصرية-الصينية باتت نموذجًا ناجحًا في التعاون بين الدول النامية، خاصة مع اقتراب مرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وشددت على أن توقيت الزيارة يحمل دلالات بالغة، في ظل ما يشهده العالم من تحولات اقتصادية واستراتيجية، مشيرة إلى أن الصين شريك اقتصادي مهم لمصر في ملفات كبرى، أبرزها البنية التحتية، التحول الرقمي، والنقل الذكي، وهو ما يفتح المجال أمام آفاق جديدة للتنمية والاستثمار.

وأضافت: "مصر بقيادتها السياسية تواصل تعزيز علاقاتها الدولية على أسس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وتعمل على تنويع شراكاتها بما يخدم أهدافها التنموية، ويصب في مصلحة المواطن المصري".

واختتمت النائبة نجلاء العسيلي بتأكيد دعمها الكامل لأي تحركات سياسية أو اقتصادية من شأنها دعم مسار التنمية الوطنية وتعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.