مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في تصادم 3 سيارات علي كوبري المحلة_كفر الشيخ

شهد كوبري قرية المعتمدية بخط الطريق الدولي "المحلةـ كفر الشيخ" بمحافظة الغربية منذ قليل مصرع شخص وإصابة 6 أخرين في حادث تصادم ثلاث سيارات ملاكي بسبب السرعة الزائدة وانقلابهم من أعلي الكوبري وتم الدفع ب6 سيارات الإسعاف لنقل الضحية والمصابين إلي طوارىء مستشفي المحلة العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الحادث



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت مديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة وفاة شاب وإصابة 6 أشخاص آخرين في حادث تصادم ثلاث سيارات وإنقلابهم أعلي كوبري قرية المعتمدية بنطاق دائرة المركز.

تحرك أمني عاجل



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الضحايا والمصابين إلي طوارىء مستشفي المحلة العام.

رواية شهود عيان



وأفاد شهود عيان بالحادث أن سبب وقوعه انعدام الاضاءه باعمده الإنارة بطول الطريق الدولي فضلا عن السرعة الزائدة لقائدي السيارات المنكوبة .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.