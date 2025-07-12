مقدم 25 ألف جنيه.. ما موعد طرح كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2025؟

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن بدء طرح كراسة شروط الطرح الثاني من إعلان "سكن لكل المصريين 7"، ضمن مشروع لمحدودي ومتوسطي الدخل.

من المقرر أن يبدأ طرح كراسة الشروط اعتبارًا من يوم 15 يوليو 2025، بينما سيتم فتح باب الحجز رسميًا بداية من 28 يوليو وحتى 30 أكتوبر 2025.

تفاصيل مشروع الإسكان الاجتماعي

يتضمن الإعلان الجديد طرح 113,112 وحدة سكنية موزعة على فئتين أساسيتين، حيث تتضمن 99,792 وحدة جديدة تُطرح لأول مرة، بالإضافة إلى 13,320 وحدة سبق طرحها في الإعلانات السابقة.

تمتاز هذه الوحدات بمساحات تتراوح بين 75 و90 مترًا، حيث يتم تسليمها بنظامين: وحدات جاهزة للتسليم الفوري بمقدم جدية حجز يبلغ 25 ألف جنيه، ووحدات تحت الإنشاء تُسلَّم خلال 36 شهرًا بمقدم 50 ألف جنيه.

نظام التمويل العقاري للشقق

سيتم التعاقد على الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري، والذي يعتمد على الفئة المستهدفة من المواطنين. بالنسبة لمحدودي الدخل، ستكون قيمة الفائدة السنوية 8% مع مدة سداد قصوى تصل إلى 20 سنة. وسيكون هناك مصاريف تبلغ 350 جنيهًا لتسجيل العقد و350 جنيهًا أخرى للمصاريف الإدارية.

أما بالنسبة لمتوسطي الدخل، فسوف تكون الفائدة السنوية 12%، بينما يستفيد المتقدمون السابقون من إعفاء من المصاريف الإدارية، حيث سيكون مطلوبًا منهم دفع 150 جنيهًا فقط للتسجيل.

كراسة شروط سكن لكل المصريين

يمكن للراغبين في المشاركة في مشروع الإسكان الاجتماعي 2025 الحصول على كراسة الشروط بشكل إلكتروني. حيث تم إتاحة كراسة الشروط عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ومنصة مصر الرقمية.

يتوجب على المواطن إنشاء حساب على منصة مصر الرقمية وسداد المصروفات إلكترونيًا، ثم تحميل كراسة الشروط ورفع كافة المستندات المطلوبة.

أماكن شقق الاسكان الاجتماعي

تم تخصيص الوحدات السكنية في العديد من المدن الجديدة والمحافظات. بالنسبة للوحدات الجاهزة، سيتم توفيرها في مدن مثل أخميم الجديدة، أسوان، بني سويف، أسيوط، الأقصر، الجيزة، الفيوم، المنوفية، المنيا، وقنا.

أما بالنسبة للوحدات تحت الإنشاء، فستلبي احتياجات المواطنين في مدن مثل حدائق العاصمة، العاشر من رمضان، 15 مايو، قنا الجديدة، سوهاج الجديدة، وبرج العرب الجديدة.

وعلاوة على ذلك، هناك وحدات الإسكان الأخضر (صديقة للبيئة) الموزعة في مدن مثل أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، العبور الجديدة، بدر، السادات، طيبة الجديدة، والمنيا الجديدة.

وبحسب وزارة الإسكان، يعد مشروع الإسكان الاجتماعي 2025 خطوة هامة نحو تلبية احتياجات المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، حيث يسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص إسكان من خلال أسعار مناسبة وخطط سداد ميسرة.