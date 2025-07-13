قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل جلاش مكسرات أو مهلبية.

طريقة عمل جلاش مكسرات أو مهلبية أو كاسترد ..

مكونات

لفة جلاش

سمن أو زيت

شربات ثقيل

مكونات الشربات

2 كوب سكر

كوب وربع ماء

عصير نصف ليمونة

للحشو

مكسرات مختلفة مجروشة أو اى نوع

أو

مهلبية

أو

كاسترد

طريقة عمل الجلاش الحلو:-

- نحضر الشربات، حيث نخلط السكر والماء معا جيدا، ونضعهم فى حلة ونرفعها على النار، مع عصير الليمون ونترك الخليط يغلى لمدة ونتركه على النار حتى يغلظ القوام قليلا، ثم نرفع الشربات من على النار، ونتركه يبرد.

- نشعل الفرن ونتركه يسخن. 160

- نذوب السمن ونحضر صينية فرن وندهنها بالسمن.

- نحضر لفة الجلاش ونبدأ بفردها فى الصينية مع دهان بين كل ورقة والأخرى بالسمن ويمكن دهان كل ورقتين، حسب الرغبة.

- نصب باقى السمن على الوجه، ونقطع الجلاش وندخله الفرن الساخن حتى يحمر لونه.