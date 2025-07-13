استمرار حملات النظافة ورفع المخلفات في أحياء مدينة القصير

تواصلت اليوم ، أعمال النظافة ورفع المخلفات بعدد من أحياء مدينة القصير، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء إيهاب رشاد، رئيس المدينة، في إطار خطة تحسين البيئة ورفع كفاءة الشوارع.

نفذت الحملة فرق الوحدة المحلية بالتعاون مع الشركة المتعاقدة لأعمال النظافة، وشملت الأعمال عددًا من الشوارع الحيوية، منها كمال الدين حسين همام، والعاشر من رمضان، وبورسعيد، إلى جانب مناطق جنوب المكثف، والممشى الشمالي، وشمال الجمعية، وأحياء أخرى داخل المدينة.

تركزت الجهود على رفع تراكمات القمامة، وتنظيف الأرصفة، وتحسين المظهر العام، في محاولة مستمرة للحفاظ على بيئة صحية ونظيفة للسكان.

ودعت الوحدة المحلية جميع المواطنين إلى الالتزام بإلقاء المخلفات في الأماكن المخصصة، والمشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة العامة، لضمان استمرار جهود التطوير ورفع مستوى الخدمات اليومية.