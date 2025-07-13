الزملوط والشوربجي يبحثان تعزيز التغطيات الميدانية للمبادرات الوطنية بالمحافظات الحدودية

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بحضور عدد من قيادات الهيئة ودار التحرير؛ اجتماعًا موسعًا لاستعراض أبرز المشروعات التي تم تنفيذها وبحث أوجه التعاون بين المحافظة والهيئة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض أبرز المشروعات التنموية والاستثمارية الجاري تنفيذها بالمحافظة بين الماضي والحاضر والرؤية المستقبلية ، ودور الهيئة الوطنية في إبراز هذه الجهود عبر مؤسساتها الصحفية، إلى جانب مناقشة سبل تطوير الخطاب الإعلامي الداعم لخطط الدولة التنموية، وتعزيز التغطيات الميدانية للمبادرات الوطنية داخل المحافظات الحدودية والنائية.

وشهد الاجتماع، توقيع عقد بيع الأرض والمقر التابع لمؤسسة دار التحرير بمدينة الخارجة لصالح صندوق الإسكان التابع للمحافظة، وذلك في إطار خطة المحافظة لاستغلال الأصول غير المستغلة والانتفاع بها في تقديم خدمات للمواطنين وتعظيم إيرادات المحافظة.

وفي الختام أهدى المحافظ درع المحافظة لرئيس الهيئة تقديرًا لهذه الزيارة الكريمة وجهود مؤسسات الصحافة القومية في مساندة جهود الدولة وخططها.