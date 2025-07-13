القابضة الكيماوية تستهدف 10.3 مليار جنيه صادرات بنهاية العام المالى الجاري

تستهدف الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وشركاتها التابعة إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، تحقيق صادرات نحو 10.3 مليار جنيه خلال الموازنة الجديدة للعام المالى 2025-2026، وفقا لما أعلنه المحاسب عماد الدين مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

واستهدفت الموازنة التخطيطية للشركة القابضة للصناعا الكيماوية للعام المالي 2025/2026، تحقيق إيرادات نحو 22.4 مليار جنيه.

ومن جانبه قال المحاسب عماد الدين مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن شركته تستهدف تحقيق صافي ربح خلال العام المالى الجديد نحو 7.1 مليار جنيه.

وتابع"تأتي الموازنة الجديدة في ضوء استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام المنبثقة من رؤية "مصر 2030"، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، مع التركيز على تعظيم العوائد الاقتصادية من الأصول، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وزيادة القيمة المضافة، والتوسع في الأسواق التصديرية.

وترأس المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2025/2026، وذلك بحضور أعضاء الجمعية العامة، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس إدارة الشركة القابضة برئاسة الكيميائي سعد أبو المعاطي.

مشروعات الشركة

وتعمل الشركة علي القابضة على تطوير شركاتها التابعة من خلال عددًا من المشروعات الاستثمارية والتوسعية، منها:

-مشروع إنشاء مصنعين جديدين بشركة كيما لإنتاج حامض النيتريك ونترات الأمونيوم، وتشغيل مصنع الفيروسيليكون الذي كان متوقفا منذ 5 سنوات بشركة كيما حيث تمت إعادة تأهليه ليعود للإنتاج.

-مشروع إحياء شركة الدلتا للأسمدة من خلال الخطة العاجلة لإصلاح وتشغيل مصنعي الأمونيا واليوريا.

-مشروع تأهيل ضاغط الأمونيا بشركة النصر للأسمدة لمضاعفة الإنتاج، ومشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص.

-مشروع إنتاج حبيبات الكلور بشركة مصر لصناعة الكيماويات.

-مشروع إنتاج أسياخ الحديد سابقة الإجهاد (PC Wire)، وإدخال منتجات جديدة بشركتي "سيجوارت" و"اليايات" منها فلنكات القطارات وتيل الفرامل لمترو الأنفاق.

-مشروع تطوير مصنع السيور بشركة ناروبين.