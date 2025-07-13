رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد مركز تصحيح الشهادة الثانوية بقنا

أجرى الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، مساء اليوم الأحد، جولة تفقدية داخل مركز تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمحافظة قنا، في إطار متابعة قطاع المعاهد لأعمال التصحيح بمختلف المحافظات.

وخلال الجولة، شدد عبد الغني على أهمية تحري الدقة والعدالة في عملية التصحيح، مشيرًا إلى أن ما يقوم به المصححون ليس مجرد عمل فني، بل هو "أمانة تتعلق بمستقبل أبنائنا الطلاب"، مؤكداً على ضرورة الالتزام بضوابط التصحيح ومعايير النزاهة والانضباط داخل اللجان.

وأثنى رئيس القطاع على ما لمسه من جدية في أداء العمل والتزام من المصححين والإداريين، موجّهًا الشكر لهم على ما يبذلونه من جهد مضاعف في هذه المرحلة الدقيقة، كما دعا إلى الحفاظ على الهدوء داخل لجان التصحيح لتوفير بيئة مناسبة تعين على أداء المهمة بأعلى كفاءة.

وفي سياق متصل، بدأ عبد الغني جولته صباح اليوم بزيارة مركز تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية بمحافظة الأقصر، حيث تابع سير العمل، ووجه رسائل دعم وتقدير للمصححين، مشددًا على أن الأزهر الشريف يضع مصلحة الطلاب في مقدمة أولوياته، ويحرص على أن يحصل كل طالب على حقه كاملًا دون زيادة أو نقصان.

جدير بالذكر أن أعمال تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية انطلقت اليوم الأحد، ويشارك فيها ٢٢٣٩٩ معلما، للتصحيح في ١٦ مركزًا على مستوى الجمهورية، وهي: (القاهرة - القليوبية - المنوفية - الغربية - كفر الشيخ - الشرقية - الدقهلية - البحيرة - الجيزة - الفيوم - بني سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر).