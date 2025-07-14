ترامب يشارك في تتويج أبطال مونديال الأندية 2025 من أرضية ملعب ميتلايف

خطف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأضواء خلال نهائي كأس العالم للأندية 2025، بعد ظهوره على أرضية ملعب “ميتلايف” في ولاية نيوجيرسي، لتسليم الميداليات والكأس للفريق المتوّج.

مشاركة غير متوقعة تشعل الأجواء



جاءت مشاركة ترامب في مراسم التتويج مفاجئة للكثيرين، حيث لم يكن الإعلان الرسمي عن حضوره قد تم مسبقاً، ما جعل ظهوره المفاجئ يُشعل مدرجات الجماهير التي قابلته بترحيب لافت وهتافات متنوعة. وقد أضفى حضوره بعداً سياسياً ورمزياً على الحدث الرياضي العالمي الذي استضافته الولايات المتحدة لأول مرة بهذا الحجم.

ترامب يسلم الكأس والميداليات للفريق الفائز



بعد نهاية المباراة النهائية المثيرة، توج ترامب بنفسه الفريق البطل، حيث قام بتسليم الميداليات الذهبية للاعبين، والمدرب، وباقي أعضاء الطاقم الفني، قبل أن يقدم الكأس الأغلى إلى قائد الفريق وسط تصفيق صاخب من الحضور. وحرص ترامب على تهنئة الفريق الفائز والتقاط الصور التذكارية معهم، وسط تفاعل واسع من وسائل الإعلام العالمية.

مونديال الأندية 2025: نسخة استثنائية





وتُعد نسخة 2025 من مونديال الأندية تاريخية بكل المقاييس، حيث شهدت مشاركة 32 فريقاً للمرة الأولى، وسط تنظيم مبهر على الأراضي الأمريكية، لتؤكد الولايات المتحدة جاهزيتها لاستضافة بطولات كروية كبرى على أعلى مستوى