فصل الكهرباء عن قرية أسنيت بكفر شكر في القليوبية لمدة 4 ساعات

تبدأ شركة الكهرباء بالقليوبية، تنفيذ خريطة فصل التيار الكهربائي عن قري مركز ومدينة كفر شكر، بداية من الأحد وحتى الخميس المقبل، لعمل صيانة البرمجة، لمدة 4 ساعات، تبدأ من الساعة التاسعة والنصف صباحا وحتى الواحدة ظهرا، لقرى الآتية أسنيت - برقطا - كفر تصفا - المنشأة الكبرى، لعمل صيانة البرمجة.

وتضمن جدل الانقطاعات بقرى مركز ومدينة كفر شكر، علي النحو التالي:

- يوم الأحد الموافق 2025/7/12 بأسنيت.

- يوم الإثنين الموافق 2025/7/13 برقطا وكفر عطية.

- يوم الثلاثاء الموافق 2025/7/14 المنشأة الصغري والصفين وأبو قصيبة.

- يوم الأربعاء الموافق 2025/7/15 الشقر.

- يوم الخميس الموافق 2025/7/16 تصفا.