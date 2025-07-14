تبدأ شركة الكهرباء بالقليوبية، تنفيذ خريطة فصل التيار الكهربائي عن قري مركز ومدينة كفر شكر، بداية من الأحد وحتى الخميس المقبل، لعمل صيانة البرمجة، لمدة 4 ساعات، تبدأ من الساعة التاسعة والنصف صباحا وحتى الواحدة ظهرا، لقرى الآتية أسنيت - برقطا - كفر تصفا - المنشأة الكبرى، لعمل صيانة البرمجة.
وتضمن جدل الانقطاعات بقرى مركز ومدينة كفر شكر، علي النحو التالي:
- يوم الأحد الموافق 2025/7/12 بأسنيت.
- يوم الإثنين الموافق 2025/7/13 برقطا وكفر عطية.
- يوم الثلاثاء الموافق 2025/7/14 المنشأة الصغري والصفين وأبو قصيبة.
- يوم الأربعاء الموافق 2025/7/15 الشقر.
- يوم الخميس الموافق 2025/7/16 تصفا.
فصل الكهرباء عن قرية أسنيت بكفر شكر في القليوبية لمدة 4 ساعات
تبدأ شركة الكهرباء بالقليوبية، تنفيذ خريطة فصل التيار الكهربائي عن قري مركز ومدينة كفر شكر، بداية من الأحد وحتى الخميس المقبل، لعمل صيانة البرمجة، لمدة 4 ساعات، تبدأ من الساعة التاسعة والنصف صباحا وحتى الواحدة ظهرا، لقرى الآتية أسنيت - برقطا - كفر تصفا - المنشأة الكبرى، لعمل صيانة البرمجة.