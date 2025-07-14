حزب المصريين الأحرار يزور أسقف المنصورة ويكرم الكنيسة لدورها الوطني

قام وفد من حزب المصريين الأحرار بالدقهلية بزيارة الأنبا اكسيوس أسقف المنصورة وتوابعها بمقره في كنيسة السيدة العذراء والملاك ميخائيل ، بمحافظة الدقهلية، وذلك لتقديم درع تكريمي تقديرًا للدور الوطني البارز للكنيسة في خدمة المجتمع وترسيخ قيم المحبة والتسامح.

تأتي الزيارة بتوجيهات من النائب الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، بالتنسيق مع الدكتورة هبة واصل الأمين العام للحزب، وذلك في إطار استراتيجية الحزب لتعزيز التواصل المجتمعي مع المؤسسات الوطنية والدينية، وترسيخ قيم المواطنة الحقة.

وترأس وفد الحزب إبراهيم ضيف، أمين تنظيم الحزب بمحافظة الدقهلية، ورافقه الدكتور رضا محمد أبو صالح مرشح الحزب لمجلس الشيوخ بالمحافظة، وعددًا من قيادات الأمانة.



وكان في استقبالهم عدد من قيادات الكنيسة الذين أعربوا عن عميق تقديرهم لهذه اللفتة التي تؤكد أن الوطنية لا تُختزل في الشعارات، بل تُترجم إلى مواقف ومبادرات تجمع ولا تفرق.

وأكد إبراهيم ضيف، خلال اللقاء، أن الكنيسة المصرية كانت وستظل أحد الأعمدة الراسخة في دعم الاستقرار المجتمعي وبناء الإنسان المصري الواعي، مشيدًا بالدور الملموس الذي يقوم به رجال الدين المسيحي في ترسيخ قيم المواطنة والتعايش السلمي.

وأشار إلى أن حزب المصريين الأحرار لا يرى في العمل السياسي فصلًا عن الواقع، بل يُؤمن بدوره في دعم ثقافة القبول والاحترام، وتعزيز أواصر المحبة بين أبناء الوطن الواحد، مؤكدًا أن مثل هذه الزيارات تجسّد رسالة الحزب الوطنية الجامعة.

وشهدت الزيارة اتصالًا هاتفيًا بين النائب الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، ونيافة الأنبا أكسيوس أسقف المنصورة، حيث تم التأكيد خلاله على أهمية تضافر جهود كافة المؤسسات الوطنية والدينية في دعم مسيرة الوطن والقيادة السياسية، وترسيخ ثقافة الشراكة المجتمعية.

وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الفعاليات التي ينظمها حزب المصريين الأحرار في مختلف المحافظات، تأكيدًا على أن "مصر وطن واحد لا يعرف التفرقة.